Papa Francesco, la crisi respiratoria e l'ictus. La salma mercoledì a San Pietro: l'ipotesi sulla data dei funerali

Non appena le condizioni di papa Francesco sono state ritenute critiche, si è predisposto un immediato trasporto al Policlinico Gemelli di Roma. Pare poi che, dopo l'acuta crisi respiratoria delle 5 del mattino, sia sopraggiunto un ictus e che questo abbia impedito lo spostamento. Da fonti bene informate, sembra che il Vaticano, constatando un peggioramento oggettivo del quadro clinico di Jorge Mario Bergoglio, abbia chiamato un'ambulanza ma che non c'è stato niente da fare. Il Papa, inoltre, avrebbe iniziato a sentirsi male a partire da ieri sera, dopo che si è affacciato in piazza San Pietro per l'Urbi et Orbi e ha fatto un giro in Papamobile per salutare da vicino tutti i fedeli che si trovavano nella Capitale in occasione della Pasqua. Secondo quanto filtra, dopo il rito di costatazione di morte e la deposizione nella bara (che si terranno stasera), la salma del Pontefice sarà traslata in Basilica direttamente dalla Porta della Preghiera, vicina a Santa Marta, mercoledì mattina poi esposta per tre giorni come da tradizione. Se ne desume che i funerali potranno essere svolti sabato mattina. Bergoglio verrà poi sepolto nella basilica romana di Santa Maria Maggiore, così come il Santo Padre stesso ha stabilito.

Ad annunciare con dolore al mondo la morte del Santo Padre è stato stamattina il cardinale Kevin Farrell. "Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino", ha dichiarato.