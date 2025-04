Da J.D. Vance al bagno di folla in Papamobile: la Pasqua di Francesco

20 aprile 2025 a

L'affaccio su piazza San Pietro, il giro in Papamobile e l'incontro con il vicepresidente Usa J.D. Vance. È stata una Pasqua piena di sorprese per Papa Francesco. Bergoglio si è affacciato dalla Loggia centrale di piazza San Pietro per impartire la benedizione 'Urbi et Orbi'. "Cari fratelli e sorelle buona Pasqua", ha detto il Pontefice, che ha poi affidato la lettura del messaggio pasquale al maestro delle cerimonie. "Nessuna pace è possibile laddove non c'è libertà religiosa o dove non c'è libertà di pensiero e di parola e il rispetto delle opinioni altrui. Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo. L'esigenza che ogni popolo ha di provvedere alla propria difesa non può trasformarsi in una corsa generale al riarmo", il messaggio del Papa che ha invocato la pace per il Medioriente. A Gaza "c'è una ignobile situazione umanitaria", ha rimarcato Bergoglio, manifestando al contempo vicinanza a Israele e preoccupazione per "il crescente clima di antisemitismo che si va diffondendo in tutto il mondo". Francesco non ha dimenticato la "martoriata Ucraina", e il popolo birmano, "già tormentato da anni di conflitto armato che affronta con coraggio e pazienza le conseguenze del devastante terremoto" che ha colpito il Myanmar a marzo.

Il pensiero del Papa è andato anche a "i più deboli, gli emarginati, i migranti", vittime troppo spesso di "disprezzo" e ai conflitti in Africa, alla situazione dei Balcani e al rapporto tra l'Armenia e l'Azerbaigian. Insomma, una panoramica della 'terza guerra mondiale a pezzi', terminata con un appello: questa Pasqua del Giubileo "sia anche l'occasione propizia per liberare i prigionieri di guerra e quelli politici". Dopo il messaggio e la benedizione 'Urbi et Orbi', il Pontefice è salito sulla Papamobile per un giro, di circa 15 minuti, tra gli oltre 35mila fedeli presenti. E, nella mattinata di Pasqua, il Papa aveva incontrato il vicepresidente Usa J.D. Vance a Casa Santa Marta. "Un incontro privato", ha fatto sapere la sala stampa della Santa Sede, che "ha dato modo di scambiarsi gli auguri nel giorno di Pasqua".