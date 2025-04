Pasqua, impennata dei prezzi delle uova di cioccolata. I motivi

Salvatore Martelli 19 aprile 2025 a

a

a

Tra il 24 e il 40 percento in più rispetto allo scorso anno: è il prezzo, salatissimo, delle uova di cioccolata che questa Pasqua hanno registrato un notevole balzo rispetto ai dodici mesi precedenti. Secondo le rilevazioni incrociate di Codacons e Altrocosumo, poco cambia se siano di cioccolata fondente, al latte, con fiocchi o senza, o di diverse misure: il costo è in rapido e costante aumento a discapito naturalmente dei consumatori.

I consigli del nutrizionista in vista delle grandi abbuffate di Pasqua: come evitare di ingrassare

Ma cosa ci sarebbe dietro questa nuova stangata in un settore che quest’anno registra oltre 422 milioni di euro di giro di affari? Secondo quanto ricostruito da Il Giornale, il caro cacao sarebbe tra le cause di questo aumento record. Con il pezzo che viaggia sugli 8mila dollari a tonnellata – a fine 2024 aveva toccato vette record di 12mila dollari – l’alimento proveniente dal sud America ha registrato un’impennata record del +175%. Alte temperature, piogge scarse e piantagioni allo stremo stanno minacciando i raccolti in Ghana e Costa d’Avorio, principali fornitori al mondo di cioccolata con il 70% della produzione mondiale. E a complicare la situazione ci si sono messi anche il burro e lo zucchero, ingredienti alla base delle tradizionali uova di pasqua, che hanno registrato rispettivamente il +52% e il +72% dei loro prezzi.

Pasqua e Pasquetta con la pioggia? Sottocorona: “La previsione cambia completamente”

Scenari complicati quelli pasquali per i dolci made in Italy, anche per i produttori che per far fronte all’aumento attuato una politica degli acquisti più attenta, ridotto i costi operativi e sacrificato i volumi della fascia di prezzo più basse. A preoccupare i big delle uova non sono tanto i dazi, quanto il prezzo del cacao e costi energetici sempre più gravosi.