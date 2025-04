Rocco Siffredi, il figlio Leonardo Tano operato d'urgenza al cuore: come sta

19 aprile 2025 a

Una grande paura per Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi star del cinema a luci rosse. Il 25enne, secondogenito dell'attore e Rozsa Tassi, lo ha raccontato sui social: "Visto che tanti di voi sono amici e persone care nel mondo dello sport – esordisce il giovane sui social – ci tenevo ad aggiornarvi su quello che è successo”. Ebbene, cosa è successo? Tano ha scoperto di soffrire di pericardite recidivante: “Una condizione che mi accompagna da anni ma che siamo riusciti a diagnosticare solo di recente”. Una condizione che si rivela più grave del previsto tanto che "la scorsa settimana ho avuto una recidiva importante e improvvisa” con “alto rischio di arresto cardiaco”, racconta il giovane.

Leonardo viene ricoverato d’urgenza al Sacco di Milano, resta in rianimazione finché non viene operato. "Ora mi aspetta una lunga terapia e, forse la parte più difficile per me, un periodo di stop completo dallo sport”, confida Tano che ringrazia lo staff medico che lo ha avuto in cura.

Un periodo non facile per la famiglia Tano. Rocco Siffredi da giorni è al centro di inchieste de Le Iene su presunte violenze sul set dei suoi film denunciate da giovani attrici. A spezzare una lancia in suo favore è Milena Mastromarino, nota al pubblico a luci rosse con il nome d'arte di Malena la Pugliese. "Per quanto riguarda me, personalmente, io non mi sono mai sentita violentata, né sfruttata. Forse è stato usato un po' di più il mio nome, ma che io, fisicamente, abbia subito questo: assolutamente no", risponde l'ex attrice originaria di Gioia del colle (Bari), intervistata da Luisella Costamagna durante la puntata di ieri sera del programma televisivo 'Tango' su Rai 2.