Meloni e l'insulto choc della docente, la condanna di Barra in tv: "È violenza"

Un post inaccettabile, intriso di violenza e sessismo. È quello di una docente universitaria, Daniela Coli, che ha messo online una foto di Giorgia Meloni con Donald Trump, alla Casa Bianca, con un commento choc: "Lei si tocca la f**a tutta bagnata per l'eccitazione". Il tweet ha fatto il giro del web indignando schiere di utenti ed finito anche a 4 di sera weekend, il programma di Francesca Barra e Roberto Poletti su Rete 4. Nel corso del dibattito sui tanti temi caldi della giornata, tra l'intervista al ministro degli Esteri Antonio Tajani e il viaggio del vicepresidente Usa J.D. Vance a Roma, nella puntata di sabato 19 aprile la conduttrice dedica un passaggio al tweet incriminato, mostrato con l'articolo del nostro sito.

"Credo di interpretare anche il pensiero delle ospiti in studio e delle colleghe", afferma Barra guardando fisso in camera, "davvero prendiamo la distanza da questo tipo di violenza". L'uscita inaccettabile della professoressa di storia e filosofia ha scatenato una valanga di critiche. Come quella del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha mostrato uno screenshot del post con una sola parola, che dice tutto: "Insagna".