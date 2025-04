S&P promuove l'Italia ma al primo posto delle ricerche c'è un altro tema. Ecco qual è

16 aprile 2025 a

La notizia della decisione di S&P di promuovere l'talia, che passa da un rating BBB a BBB+ con un outlook stabile, ha calamitato negli ultimi sette giorni un numero crescente di ricerche online, fatte utilizzando la keyword Italia. Al primo posto degli interessi dei frequentatori del web, però, c'è un'altra "query", per cui la curiosità è cresciuta del 4.350%: si tratta della nuova voce spuntata nell'elenco Ateco che riguarda le prostitute e le escort, che saranno iscritte alla Camera di Commercio e avranno un codice tutto per loro. In quali città quello in prima posizione è stato l'argomento che ha suscitato maggiore interesse? Tra le prime cinque dove sono state effettuate le ricerche ci sono Perugia, Genova, Monza, Bologna e Rimini.

La nuova promozione per il debito pubblico italiano, arrivata nella tarda serata di venerdì 11 aprile da S&P Global Ratings, ha certo stuzzicato e attirato l'attenzione degli utenti. Da tenere in considerazione c'è il fatto che la buona notizia sia giunta proprio nel mezzo della tempesta scatenata dai dazi imposti da Donald Trump. Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, seppur "non sorpreso", ha ricordato che "le condizioni dell'economia italiana sono cambiate rispetto a quando avevamo valutazioni da parte delle agenzie di rating abbastanza negative" e che, più nel dettaglio, "è cambiato il modo di condurre i conti pubblici" che negli ultimi anni sono stati gestiti "con ragionevolezza".

Eppure a spingere gli italiani a trasferire gli interrogativi online è stato soprattutto l'inserimento di una voce dedicata alla prostituzione nel lungo elenco di numeri stilati dall'Istat che servono a identificare le attività economiche. "Servizi di incontro ed eventi simili": è questa la dicitura legata al numero 96.99.92. La nuova classificazione, che regolarizza dal punto di vista fiscale non solo l’attività di chi si prostituisce, ma anche "l’organizzazione di servizi sessuali", "l’organizzazione di eventi" e la "gestione di locali di prostituzione" ha fatto il pieno di click.