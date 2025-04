Roma, "comunisti combattenti contro Meloni". La telefonata inquietante in Cassazione e l'allarme bomba

16 aprile 2025 a

Un allarme bomba, rivelatosi presto falso, e una frase inquietante. Una telefonata anonima ha lanciato un allarme bomba- poi rivelatosi infondato- nella sede della Corte di Cassazione, il famoso "Palazzaccio" di Roma. A rivendicare l'atto, riporta Sky Tg 24, sarebbe stato il fantomatico "gruppo di comunisti combattenti" contro Giorgia Meloni. Polizia e Carabinieri, intervenuti sul posto per le necessarie ispezioni, hanno verificato che nella sede della Cassazione non era stato piazzato nessun ordigno. Tuttavia, il riferimento alla lotta armata e alla stagione degli Anni di Piombo e per di più con una menzione diretta della premier Meloni.

"Spara a Giorgia", il silenzio della sinistra sulle minacce a Meloni

Solo qualche giorno fa durante il corteo pro Palestina di Milano era apparsa sulla vetrina di una banca la scritta, dipinta con vernice rossa, "Spara a Giorgia". Segnali inquietanti che rimandano a stagioni che si sperava fossero definitivamente passate.