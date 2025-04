Santanchè e caso Visibilia, la Corte "bacchetta" i pm: riscrivete le accuse

15 aprile 2025 a

a

a

"Nel fascicolo del dibattimento non abbiamo trovato nulla a partire dai corpi di reato, i bilanci che sarebbero stati falsificati". In apertura del processo a carico, tra gli altri, della Ministra del Turismo Daniela Santanchè, il presidente del collegio dei giudici, Giuseppe Cernuto, ha 'bacchettato' i pm Luigi Luzi e Marina Gravina invitandoli a definire meglio i capi d'imputazione, cioè la 'trama' dell'accusa, anche in relazione alle perdite "anno per anno".

Il processo è stato aggiornato al 13 maggio perché l'avvocata Antonella Augimeri, legale dell'ex consigliere del cda di Visibilia, Massimo Cipriani, ha chiesto la nullità del decreto di rinvio a giudizio per violazione dei diritti della difesa. I giudici si sono riservati di decidere nella prossima udienza.