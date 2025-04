Made in Italy, Valditara: celebriamo uno straordinario patrimonio identitario

15 aprile 2025 a

"In occasione della Giornata del Made in Italy celebriamo un patrimonio identitario di straordinaria rilevanza per la nostra società e per la nostra economia: l'eccellenza produttiva italiana, ammirata e ricercata in tutto il mondo. Sostenere il Made in Italy significa anche sviluppare professionalità tecniche e competenze strategiche per affrontare le sfide dei nuovi mercati". Lo scrive su 'X' Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito nel giorno in cui si celebra l'eccellenza italiana.