Papa Francesco, visita a sorpresa a Santa Maria Maggiore: la preghiera nella basilica più amata

Nuova "sorpresa" di Papa Francesco. Nel primo pomeriggio il Pontefice ha raggiunto la Basilica di Santa Maria Maggiore e, alla vigilia della Domenica delle Palme e della Settimana Santa, si è fermato a pregare davanti all'icona della Vergine, Salus Populi Romani. Il Papa aveva i naselli per l'ossigeno ed è apparso in buona forma. L'area dell'icona mariana era stata fatta sgombrare in precedenza dai gendarmi ed è stata allestita una pedana. Bergoglio è stato accolto dall'arciprete della Basilica, il cardinale Rolandas Mackrikas.

Una visita simbolica dopo l'uscita tra i fedeli a piazza San Pietro per l'Angelus. Fin dal primo giorno dopo la sua elezione, il 14 marzo 2013, Bergoglio si è recato proprio nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma per pregare davanti all'icona della Salus Populi Romani, una delle immagini mariane più venerate dai romani. Questa devozione non è solo simbolica: ogni volta che parte per un viaggio apostolico e al suo ritorno, Papa Francesco - che è anche il vescovo di Roma - si reca sempre lì per affidarsi e ringraziare la Vergine Maria.