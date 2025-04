Meteo, doccia fredda nel weekend. Giuliacci avverte: "Brusco ribaltone"

11 aprile 2025 a

La primavera sembra dare i suoi frutti più piacevoli: tempo gradevole, temperature miti e giornate soleggiate pressoché ovunque. Ma la situazione meteo sembra destinata a cambiare nel fine settimana. Il colonnello Mario Giuliacci nelle sue previsioni del tempo di sabato 12 e domenica 13 aprile non ci gira intorno e annuncia un "brusco cambiamento" del meteo. Alla base del ribaltone, spiega l'esperto sul sito MeteoGiuliacci , c'è una perturbazione atlantica che porterà nubi minacciose sull'Italia da sabato 12 aprile e piogge diffuse domenica 13.

Nel dettaglio, spiega Giuliacci, domenica sono attese piogge pressoché in tutta Italia e in particolare su Toscana, Umbria e Marche. Le temperature, tuttavia, rimarranno al di sopra della norma specie al Sud e in Sardegna dove sono possibili picchi a ridosso dei trenta gradi. Insomma, un assaggio di estate ma con l'ombrello aperto.