Irpinia, strage del bus: la Cassazione conferma la condanna a Castellucci

Diventa definitiva la condanna a 6 anni per omicidio colposo e disastro colposo nei confronti dell'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci. Lo hanno deciso i giudici della Quarta sezione penale della Cassazione nel processo per la strage sull'A16 Napoli-Canosa, avvenuta il 28 luglio 2013, quando un pullman precipitò dal viadotto dell'Acqualonga nel territorio di Monteforte Irpino, ad Avellino, provocando la morte di 40 persone.

All'udienza dello scorso 1 aprile la procura generale della Suprema Corte aveva chiesto ai giudici della quarta sezione penale di rivalutare la condanna per omicidio colposo nei confronti di Giovanni Castellucci e l'assoluzione dall'accusa di disastro colposo ''perché il fatto non sussiste'' per l'ex ad di Aspi, assolto in primo grado e condannato a 6 anni in appello, e anche per gli altri dirigenti e componenti e del Tronco. Ma la Cassazione ha confermato la condanna in secondo grado che diventa così definitiva.