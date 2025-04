Ilaria Sula, il dolore atroce dei genitori: "Le scuse di Samson non esistono. La madre? Non ha un cuore"

11 aprile 2025 a

I genitori di Ilaria Sula rispondono a Mark Samson, l'assassino reo confesso della figlia, che ha scritto e inviato dal carcere una lettera di scuse mostrata in esclusiva al Tg1 in cui il giovane di origini filippine scrive: "Ogni giorno penso all'atroce delitto che ho commesso e non so che cosa dire, ma soprattutto non so cosa mi sia accaduto". Il padre di Ilaria ha incontrato i giornalisti a Terni e afferma: "Le scuse? Non esistono. Non ci sono scuse e quello che ha scritto non mi interessa. Ha perso tempo" ha affermato Flamur Sula. "Se amo una persona non è che l'ammazzo e poi dico che l'amo" ha detto riferendosi alle parole di Samson.

Il ragazzo nei giorni in cui Ilaria non si trovava aveva rassicurato i genitori della giovane. "A Mark, a quell'assassino, gliel'ho chiesto, 'ma tu centri niente con questa storia che Ilaria è scomparsa?' Lui mi ha risposto 'io l'amo Ilaria... Non le farei mai del male'. E invece glielo aveva fatto" ha ricordato. Il corpo è stato trovato all'interno di una valigia, nelle campagne alle porte di Roma. Mentre i genitori di Ilaria piangono disperati, quelli dell'assassino reo confesso sono al centro delle indagini. La madre del giovane è indagata per concorso in occultamento di cadavere. Il padre non è indagato. La mamma di Ilaria, Gezime, ha parlato della donna: "Quella non è una madre, una madre come lei non deve esistere. Non può aiutare un figlio a nascondere un cadavere. Non so che cuore ha".

Intervistato da Pomeriggio 5, i genitori di Ilaria all’indirizzo dei familiari del 23enne ha detto: "La verità deve uscire fuori. Se hanno fatto una cosa del genere, devono parlare. Perché prima o poi la verità esce fuori".