Graziano Mesina scarcerato, il simbolo del banditismo sardo è gravemente malato

Graziano Mesina, il noto esponente del banditismo sardo, è stato scarcerato. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto l'istanza di differimento pena per motivi di salute presentata dalle avvocate Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier per una grave patologia da cui è affetto l'83enne. Mesina si trova attualmente nel "reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano", fa sapere l'avvocata Maria Luisa Vernier. L'istanza di differimento pena per motivi di salute è stata accolta dal magistrato di sorveglianza Giovanni Gerosa nella giornata di oggi e notificata via pec ai difensori dell'83enne di Orgosolo, prima detenuto nel carcere di Opera.

"Sono lieto per Graziano e lo apprezzo come operatore del diritto. Sarebbe stato ingiusto e inumano applicare a una persona ormai molto anziana e malata condizioni di restrizione non compatibili con il suo stato di salute". Così l'avvocato Gianluca Aste, che assiste l'ex primula rossa del banditismo sardo, commenta all'Adnkronos la scarcerazione di Graziano Mesina decisa dal Tribunale della Sorveglianza di Milano che ha accolto la richiesta di differimento pena presentata dai suoi legali disponendo la detenzione domiciliare in ospedale viste le sue condizioni di salute. "L'art. 1 dell'ordinamento penitenziario prevede che il trattamento sia conforme all'umanità e rispetti la dignità della persona - ribadisce il legale - E il principio della certezza della pena va sempre coordinato con l'attualità della condizione psicofisica e anagrafica del condannato".

Soprannominato "Gratzianeddu", Mesina è una figura emblematica del banditismo sardo, noto per la sua lunga carriera criminale e le numerose evasioni. Nato a Orgosolo nel 1942, è stato coinvolto in attività criminali sin da giovane, tra cui sequestri di persona, traffico di droga e associazione a delinquere. Nel corso della sua vita, ha trascorso oltre 40 anni in carcere, diventando un simbolo controverso della criminalità in Sardegna.

Graziano Mesina è stato implicato, direttamente o indirettamente, in diversi sequestri di persona negli anni ’60, ’70 e ’80, soprattutto in Sardegna, quando il fenomeno del sequestro a scopo di estorsione era molto diffuso.