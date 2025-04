Pensione all'estero, i Paesi dove si vive meglio e si pagano meno tasse

10 aprile 2025 a

Sempre più pensionati italiani decidono di trasferirsi all'estero, alla ricerca di una qualità della vita migliore e di una pressione fiscale più leggera. Ma quali sono i Paesi più vantaggiosi da questo punto di vista? Ecco un'analisi della tassazione sulle pensioni dei cittadini stranieri in alcune delle mete più gettonate.

Portogallo

Fino al 2020, il Portogallo era un vero e proprio paradiso fiscale per i pensionati stranieri, offrendo un'esenzione totale dalle imposte per dieci anni. Successivamente, è stata introdotta un'imposta agevolata del 10%. Tuttavia, dal 1° gennaio 2024, queste agevolazioni sono state eliminate per i nuovi residenti, anche se chi ne beneficiava in precedenza continuerà a godere del vecchio regime.

Spagna

In Spagna, le pensioni sono soggette a un sistema fiscale progressivo, con aliquote che vanno dal 19% al 47%, a seconda del reddito. Non esistono agevolazioni specifiche per i pensionati stranieri, rendendo il paese meno attraente sotto il profilo fiscale.

Thailandia

Dal 1° gennaio 2024, la Thailandia ha introdotto una nuova normativa fiscale che impone ai residenti stranieri (più di 180 giorni l'anno) la tassazione delle pensioni estere. Le aliquote variano dal 0% al 35% a seconda del reddito, partendo da un'esenzione per redditi fino a 500.000 baht.

Tunisia

La Tunisia rappresenta una delle opzioni più vantaggiose per i pensionati italiani. Grazie agli accordi bilaterali con l'Italia, l'80% della pensione è esente da imposte, e il restante 20% è tassato con aliquote che portano a un'imposizione effettiva tra il 3% e il 5%.

Costa Rica

Il Costa Rica non tassa le pensioni provenienti dall'estero. Per ottenere la residenza come "pensionado" è necessario dimostrare un reddito pensionistico mensile di almeno 1.000 dollari. Questo rende il paese centroamericano particolarmente attrattivo per chi desidera godersi la pensione in un contesto tropicale.

Albania

In Albania la tassazione sul reddito è fissa al 15%, senza esenzioni specifiche per le pensioni estere. Tuttavia, il basso costo della vita e la vicinanza geografica con l'Italia rendono il paese una meta interessante.

Grecia

La Grecia ha introdotto un regime fiscale agevolato per i pensionati stranieri: un'imposta forfettaria del 7% per 15 anni, a patto che il pensionato trasferisca la propria residenza fiscale nel paese. Un'opzione molto apprezzata da chi ama la vita mediterranea.

Conclusioni

Se il sogno di una pensione serena all'estero passa anche attraverso la tassazione, Paesi come la Tunisia, la Grecia e il Costa Rica emergono come destinazioni particolarmente vantaggiose. Tuttavia, è fondamentale informarsi sulle normative in vigore e, possibilmente, affidarsi a un consulente fiscale prima di compiere il grande passo.