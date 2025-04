Papa Francesco, blitz a sorpresa nella basilica di San Pietro: chi ha incontrato

10 aprile 2025 a

Per verificare di persona il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII (per cui domani è in agenda una conferenza stampa), papa Francesco ha fatto un nuovo strappo alla regola e si è recato a sorpresa nella basilica di San Pietro. È successo oggi, poco prima dell'ora di pranzo. Bergoglio ha poi fatto visita alla tomba di Pio X. In basilica erano presenti due restauratrici intente a fare gli ultimi ritocchi. Bergoglio si è presentato in sedia a rotelle e senza comunicare il suo arrivo. Il Pontefice ha chiesto ai gendarmi di chiamare le due restauratrici e le ha ringraziate per il lavoro svolto. Il Papa ha dato loro la mano e una di loro si è scusata perché aveva mano fredda. Poi il ritorno del Santo Padre a Santa Marta.

Lievi miglioramenti per il Papa. "Evento per evento": cosa filtra sulla Settimana Santa

Rientrato in Vaticano il 23 marzo scorso, dopo un ricovero lungo 38 giorni al policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, Francesco ha trascorso le prime due settimane in isolamento nella sua residenza. A Santa Marta, infatti, tutto è stato predisposto per il ritorno del Santo Padre. Recuperate in parte le forze, il Papa ha ripreso gradualmente le attività. Domenica era riapparso per la prima volta in piazza San Pietro al Giubileo dei malati, poi ha iniziato a ricevere qualche collaboratore e ha ricevuto in forma privata i reali di Inghilterra.