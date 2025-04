Papa Francesco, lievi miglioramenti. "Evento per evento": cosa filtra sulla Settimana Santa

08 aprile 2025 a

a

a

Sebbene la struttura di Casa Santa Marta sia stata allestita in modo da poter garantire interventi tempestivi, dal Vaticano filtra cauto ottimismo e si apprende che la situazione di papa Francesco è "stazionaria con i lievi miglioramenti". Prova ne è stato lo strappo alla regola fatto dal Pontefice stesso, che domenica scorsa è uscito a sorpresa in piazza San Pietro per affacciarsi al Giubileo dei malati. I frutti della terapia e della fisioterapia ci sono "sia per la parte motoria che riguardo la voce". È la sala stampa della Santa Sede a comunicarlo.

Garlasco a un bivio, incidente probatorio e semilibertà per Stasi

Era "desiderio del Papa prendere parte a questo momento di vicinanza dei pellegrini malati", precisano in merito alla decisione di Bergoglio di salutare la folla domenica scorsa. Dal punto di vista medico, il Papa prosegue le terapie secondo i consigli dei medici: fa uso di alti flussi di ossigenazione nelle ore notturne solo quando richiesto, mentre il quadro rimane stazionario anche per quanto riguarda gli esami clinici. Il Pontefice sta riprendendo "gradualmente" gli incontri. Ieri, per esempio, ha visto il card. Pietro Parolin. In questi giorni è in contatto con i diversi Dicasteri della Curia Romana e riceve documentazione da studiare.

Ilaria Sula, il gip: "Dopo il delitto Mark è andato a mangiare una piadina"

Ogni giorno, poi, Bergoglio concelebra messa nella cappella di Santa Marta. Quanto alla Settimana Santa, che inizia domenica con la Domenica delle Palme e su cui tutti si interrogano, non ci sono indicazioni precise: "Vedremo evento per evento", è stato riferito. Il Papa può comunque telefonare e in questi giorni, secondo quanto comunicato dalla Santa Sede, ha chiamato più volte la parrocchia di Gaza per far sentire la sua vicinanza alla popolazione martoriata dai bombardamenti e consumata dalle atrocità della guerra.