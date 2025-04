Carlo e Camilla in Parlamento. L'incontro con La Russa in Senato e il discorso alla Camera

09 aprile 2025 a

Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati alla Camera, accolti dal presidente Lorenzo Fontana sul piazzale di Montecitorio. Il sovrano britannico pronuncerà un discorso davanti a deputati e senatori. I sovrani in precedenza hanno visitato l'aula del Senato accompagnati da Ignazio La Russa che ha fatto loro dono "con l'orgoglio degli italiani e del Senato" di una riproduzione della martinella - la campanella del Senato - con inciso: 'Ignazio La Russa, presidente del Senato" da un lato è "Alle loro maestà il Re Carlo III e la Regina Camilla" dall'altro, con la data di oggi. "Con questa si aprono e si chiudono i lavori, e si richiamano all'ordine i senatori turbolenti", ha scherzato.

Per giungere nell'Aula legislativa del Senato i Reali hanno attraversato la Sala Garibaldi e la Sala del Risorgimento dove sono esposti i ritratti e i busti dei protagonisti del Risorgimento: Vittorio Emanuele II, Camillo Benso Conte di Cavour, Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini. Un'occasione per sottolineare gli stretti legami tra il Risorgimento italiano e il Regno Unito, nel percorso storico che condusse all'Unità d'Italia. In particolare, nella Sala del Risorgimento è stata indicata ai Reali la cassapanca dove fu collocato il Tricolore del Regno d'Italia negli spostamenti della Capitale del Regno, da Torino a Firenze, quindi da Firenze a Roma.