Carlo e Camilla incontrano Papa Francesco: cosa si sono detti

"Papa Francesco ha incontrato privatamente le Loro Maestà, il Re Carlo e la Regina Camilla. Nel corso del colloquio, il Papa ha avuto modo di rivolgere un augurio alle Loro Maestà in occasione dell'anniversario del loro matrimonio e ha ricambiato a Sua Maestà l'augurio di un pronto recupero della sua salute". Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede.

"Re Carlo e la Regina Camilla hanno avuto un incontro privato con Sua Santità Papa Francesco in Vaticano. Le Loro Maestà sono state felici che il Papa si sia sentito in grado di ospitarli e di aver avuto l'opportunità di condividere di persona i loro migliori auguri". Lo fa sapere Buckingham Palace in una nota.