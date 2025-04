Garlasco, il pm di Pavia ricusa il super esperto del caso Yara. La difesa di Stasi contro Garofano

09 aprile 2025 a

È andata in scena questa mattina l'udienza dell'incidente probatorio per il delitto di Garlasco nella nuova inchiesta della Procura di Pavia con i carabinieri di Milano su Andrea Sempio. La gip Daniela Garlaschelli ha accolto la richiesta del Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, con l'aggiunto Stefano Civardi e la pm Valentina De Stefano di analizzare con un consulente terzo il dna sulle unghie di Chiara Poggi e sui "campioni biologici e reperti" mai analizzati per confrontarlo con il profilo genetico del 37enne amico di Marco Poggi, di Alberto Stasi e di tutti gli uomini della "famiglia Poggi" o che "frequentavano abitualmente" la villetta dove il 13 agosto 2007 la 26enne fu trucidata con un oggetto contundente dal bordo tagliente mai ritrovato.

Nel corso della mattina è emerso che uno dei legali di Alberto Stasi, l'avvocato Antonio De Rensis, è stato escluso dall'incidente probatorio. Il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni per il delitto di Garlasco rimane assistito da un solo difensore, l'avvocata Giada Bocellari, come prevede il codice di procedura penale. Inoltre la Procura di Pavia ha chiesto la ricusazione del professor Emiliano Giardina come consulente per l'incidente probatorio e la maxi consulenza sui dna sul delitto di Garlasco. Per i pm Valentina De Stefano e l'aggiungo Stefano Civardi il genetista che decifrò "Ignoto 1" nel caso di Yara Gambirasio sarebbe incompatibile per aver rilasciato anni fa un'intervista alle Iene sull'inutilizzabilità delle tracce genetiche sulle unghie di Chiara Poggi. La difesa di Stasi, con l'avvocata Giada Bocellari, si è associata alla richiesta chiedendo di escludere anche il generale Luciano Garofano, consulente della difesa di Andrea Sempio ed ex Comandante del Ris nel 2007 all'epoca dell'omicidio. La gip Daniela Garlaschelli si è riservata di decidere.

"Noi siamo rispettosi della verità giudiziaria e combattiamo perché siamo convinti che si possa rivedere la storia di questo processo. Non bisogna avere paura di questa indagine”, le parole di Antonio De Rensis, legale di Stasi. ”Non so cosa ha in mano la Procura, ma ci sono tre pubblici ministeri motivati e immagino abbiano motivazioni ben definite, ma su questo deve rispondere il procuratore capo”, ha poi aggiunto l’avvocato. "Sono sereno, non possono inventarsi cose che non esistono”, è questo invece lo stato d'animo di Sempio, riferito dalla sua legale, avvocata Angela Taccia, al termine dell'udienza davanti al gip di Pavia. Sempio non si è presentato in udienza e la sua presenza "non è prevista", spiega la legale che si oppone alla doppia richiesta di Procura di Pavia e degli avvocati di Alberto Stasi di ricusare sia il consulente del gip per l'analisi genetica, professor Emiliano Giardina, sia il Generale Luciano Garofano come esperto della difesa. Sull'ex comandante del Ris di Parma "ci sono i verbali dove si attesa che non è nemmeno entrato nella casa" di via Pascoli, teatro dell'omicidio. Mentre per Giardina, ricusato per una vecchia intervista rilasciata a Le Iene, "si trattava di una chiamata su Skype" fatta a lui come a numerosi altri "esperti" in Italia.