San Giorgio a Cremano, 15enne rapito e poi liberato dalla polizia con indagini lampo

È stato rapito alle 8 di mattina e liberato dalla Polizia di Stato poco prima delle 16, il 15enne sequestrato questa mattina a San Giorgio a Cremano (in provincia di Napoli). Il ragazzino sta bene ed è in sicurezza e, insieme ai genitori, è presso la Questura di Napoli, accompagnato dall'avvocato Michele Rullo. Al momento, gli inquirenti non confermano l'ipotesi della richiesta di un riscatto per il sequestro di persona. Sul caso indagano gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, coordinati dalla Procura guidata da Nicola Gratteri. Vige il più stretto riserbo su quanto accaduto.

Secondo alcuni testimoni, il 15enne è stato rapito in strada mentre recuperava la sua auto 50 non lontano dalla sua abitazione, mentre si recava a scuola. Incappucciato, il ragazzino - figlio di un imprenditore della zona - sarebbe stato caricato a bordo di un furgone bianco che si sarebbe allontanato rapidamente dal luogo dei fatti. Per ora non si conoscono le motivazioni del rapimento, sul caso sono in corso ulteriori indagini.