Papa Francesco tra i fedeli, sorpresa a piazza San Pietro: "Buona domenica"

Papa Francesco, a sorpresa, arriva in piazza San Pietro, mentre si sta concludendo la messa celebrata in occasione del Giubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità. Un lungo applauso ha accolto il Pontefice, giunto in sedia a rotelle. Il Pontefice ha salutato la folla poi in carrozzina è salito sulla pedana in piazza San Pietro per la benedizione. "Buona domenica a tutti, grazie tante", ha detto poi Bergoglio che è stato costretto a ripetere il saluto coper il malfunzionamento di un microfono. È apparso affaticato ma vederlo a San Pietro è senza dubbio un bel segnale.

"Con voi, poi, carissimi fratelli e sorelle malati, in questo momento della mia vita condivido molto: l’esperienza dell’infermità, di sentirci deboli, di dipendere dagli altri in tante cose, di aver bisogno di sostegno. Non è sempre facile, però è una scuola in cui impariamo ogni giorno ad amare e a lasciarci amare, senza pretendere e senza respingere, senza rimpiangere e senza disperare, grati a Dio e ai fratelli per il bene che riceviamo, abbandonati e fiduciosi per quello che ancora deve venire", ha scritto Papa Francesco nell’omelia per Messa del Giubileo degli ammalati letta da mons. Rino Fisichella in Piazza San Pietro. "La camera dell’ospedale e il letto dell’infermità possono essere luoghi in cui sentire la voce del Signore che dice anche a noi: ’Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?’. E così rinnovare e rafforzare la fede", ha aggiunto il Papa.