Meloni e i ministri "bersagli" della sinistra in piazza: mirino sul volto, le foto choc

04 aprile 2025

Ancora odio contro Giorgia Meloni e il governo con agghiaccianti riferimenti. La premier e i ministri diventano infatti il bersaglio di studenti di sinistra a Genova, tornati in piazza per protestare contro la gestione della scuola ma soprattutto contro il riarmo europeo. In centro città, a Corvetto, alcuni con simboli e magliette dell'organizzazione di sinistra Osa hanno posizionato “bersagli” di cartone con l’immagine di Giorgia Meloni e di altri politici come Giuseppe Valditara, Anna Maria Bernini, Ursula von der Leyen, tutti con un mirino disegnato sul volto. Poi si sono accaniti lanciando contro uova, arance e altri oggetti.

A rilanciare la foto è stato l'account Instagram di Forza Italia, che commenta: "La sinistra che odia. Bernini, Meloni e Valditara bersagli. vergogna".