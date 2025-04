Trento, 19enne uccide il padre per difendere la madre dall'ennesima aggressione: arrestato

04 aprile 2025 a

a

a

Tragedia familiare nella notte a Mezzolombardo in Trentino dove un giovane di 19 anni, Bojan Panic, ha ucciso a coltellate il padre di 46 anni di origine bosniaca. Stando alle prime informazioni, il figlio ha aggredito il padre per difendere la madre dall’ennesima aggressione da parte del marito. Il ragazzo non si è allontanato dal luogo del delitto venendo arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Trento. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero della Procura di Trento, sono a cura dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale.

Sempio era coinvolto in un'altra inchiesta: così è stato "spiato"

Sono stati proprio il figlio, reo confesso dell’omicidio del padre, e la madre, vittima di maltrattamenti da parte del marito, ad effettuare la chiamata d’emergenza al 112. È quando emerso nel corso dell’interrogatorio di Panic, che nella notte per difendere la madre, ha impugnato un coltello e ucciso il padre Simeu di 46, muratore, nell’appartamento di famiglia a Mezzolombardo nel Trentino settentrionale. A quanto emerso la donna non avrebbe mai sporto denuncia per violenze in ambito domestico: la famiglia, originaria della Bosnia, era arrivata in Trentino oltre dieci anni fa e inizialmente viveva nel vicino paese di Lavis. Secondo quanto svelato dall’Agi il giovane dopo aver colpito il padre con un coltello da cucina, avrebbe cercato di rianimarlo ma quando sono giunti i soccorritori l’uomo aveva cessato di vivere. Bojan Panic, studente, è stato arrestato in flagranza di reato per omicidio volontario.