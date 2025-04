Il pool dei dossier torna su La7. E Roma riapre l'inchiesta spioni: nuovi accertamenti

Rita Cavallaro 03 aprile 2025 a

Il pool dei dossier torna di nuovo su La7 con Corrado Formigli e Roma riapre le indagini sul verminaio dell’Antimafia. Non solo l’inchiesta, passata dalle mani del procuratore di Perugia Raffaele Cantone a quello del sostituto capitolino Giuseppe De Falco, non si è persa nel porto delle nebbie, ma ha ripreso nuova linfa, dopo il servizio andato in onda sulla rete di Urbano Cairo lo scorso giovedì, che ha preso di mira la famiglia Angelucci, proprio una delle vittime del sistema degli spioni.

Sebbene ci sia il massimo riserbo sul fascicolo che vede indagati per accesso abusivo alle banche dati e rivelazione del segreto in concorso il finanziere Pasquale Striano, l’ex pubblico ministero Antonio Laudati e i tre cronisti di Domani Giovanni Tizian, Nello Trocchia e Stefano Vergine, fonti investigative confermano che sono stati ora disposti nuovi approfondimenti sulle spiate di Striano&Co, partite dal servitore dello Stato che si è intrufolato illegalmente nei sistemi per trafugare informazioni sensibili di vip e politici del centrodestra e scaricare illecitamente documenti riservati, recapitati al team delle inchieste del quotidiano di Carlo De Benedetti, che poi ha cucinato esclusive giornalistiche per influire sui momenti cruciali della vita democratica del Paese.

L'asse Formigli-Domani e i dossier illegali di Striano. La macchina del fango per spiare il nostro editore

Gli accertamenti sono volti a ricostruire alcune circostanze da inquadrare nell’impianto accusatorio già delineato nel corso dell'inchiesta di Cantone. Perché sebbene sul verminaio dell’Antimafia sia calata la scure di quel trasferimento per competenza da Perugia a Roma, le indagini non si sono mai fermate.

Gli inquirenti hanno già studiato le migliaia di carte del fascicolo, in cui c'è anche il filone che l’asse Domani-Piazzapulita ha mandato in scena la settimana scorsa per tentare di zittire i giornali, mettendo nel mirino il parlamentare della Lega ed editore de Il Tempo, Il Giornale e Libero. In studio con Formigli il direttore di Domani Emiliano Fittipaldi. E nei servizi di approfondimento l’inquisito per presunto dossieraggio Tizian.

Proprio i due autori dell’articolo uscito il 17 settembre 2022 sul giornale della «tessera numero uno del Pd», un’esclusiva che, secondo gli inquirenti, già all’epoca sarebbe frutto dell’azione illecita degli spioni. Perché Striano, che al suo amico Tizian ha mandato 337 file dal 2018 all’ottobre di quell’anno quando il sistema venne scoperchiato da un esposto del ministro Guido Crosetto, il 19 agosto aveva inviato a Tizian con WeTransfer il messaggio con la dicitura «angelucci», che conteneva ben 92 documenti riservati sul nostro editore.

Informazioni trafugate e riservate che, hanno accertato i finanzieri del Nucleo di polizia valutaria di Roma, sarebbero servite ai cronisti di De Benedetti per confezionare l'attacco mediatico pubblicato in prima pagina.

Tanto che le indagini hanno dimostrato che «il testo dell'articolo cita alcuni passaggi contenuti nella segnalazione di operazioni sospette UF202200000000523512», la stessa che Striano ha setacciato illegalmente. E che il team di Domani, al tempo, ha riportato con ampi passaggi copiati dalla Sos. Per riproporla nuovamente nell’ultima puntata del programma di Formigli, portando impunemente il frutto dell’attività illegale degli spioni sulla tv di Cairo, in un asse La7-Domani che ha annunciato per stasera una nuova puntata contro il nostro editore.

Ma se i fari mediatici della fabbrica dei dossier puntano ancora contro una delle vittime di quel verminaio che si è consumato nel tempio sacro della legalità, quelli investigativi non solo restano accesi su tutte le persone coinvolte nel presunto sistema di spioni, ma vanno oltre, con una serie di nuovi approfondimenti sui quali, al momento, i pm capitolini mantengono il silenzio più assoluto. Perché al di là dell’analisi documentale sulle migliaia di accessi illeciti e sui documenti riservati inviati da Striano ai giornalisti di De Benedetti, l’obiettivo resta l’individuazione di mandanti e complici del più grande scandalo giudiziario della storia della Repubblica.