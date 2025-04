02 aprile 2025 a

Nanni Moretti è stato ricoverato d’urgenza al San Camillo di Roma dopo un infarto. L’attore e regista romano, a quanto si apprende, è stato portato in ospedale nel tardo pomeriggio, e subito trattato d’urgenza per stabilizzarlo. Ora è ricoverato in terapia intensiva cardiologica, ed è atteso per giovedì 3 aprile un bollettino medico.