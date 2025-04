Ilaria Sula, ritrovato il corpo in una valigia. “Omicidio e occultamento di cadavere”, fermo per l'ex fidanzato

02 aprile 2025 a

Un nuovo tragico episodio di femminicidio. Questa mattina all’alba è stato ritrovato il corpo di Ilaria Sula, 22enne, scomparsa lo scorso 25 marzo dalla sua casa di Furio Camillo, a Roma, dove era arrivata per motivi di studio. Il corpo della giovane è stato ritrovato in un’area boschiva in fondo ad un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all’interno di un valigione. Le indagini degli investigatori della Squadra Mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo si sono subito concentrate sulla storia recentemente conclusa con un ragazzo di origini filippine. Questa mattina agenti della Squadra Mobile della Questura di Roma si sono recati in via Homs, nel quartiere Africano, all’interno di un appartamento nel quale si sospetta possa essere passata, nei giorni scorsi, Ilaria Sula. La polizia sta cercando di ricostruire le ultime ore di vita della giovane.

“Omicidio volontario e occultamento di cadavere”, sono queste, al momento, le accuse formulate dai magistrati in relazione al caso. Il ragazzo di 23 anni è stato fermato e si è recato in Questura per l’interrogatorio: l’ex compagno è, al momento, sospettato del delitto e accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Inizialmente la polizia ha informato i pm di Tivoli, ma è stata poi concordata la competenza a Roma. Sono dunque i magistrati romani, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, ad ascoltare il 23enne. La Sula sarebbe stata uccisa a coltellate: a incastrare il giovane, spiegano all’ AGI fonti di polizia, sarebbe stata anche l’analisi dei tabulati e delle celle telefoniche. Il ragazzo avrebbe utilizzato il telefono della 22enne anche per postare storie sul profilo social della stessa. Il corpo di Ilaria Sula si trova all’Istituto di Medicina Legale dell’Università La Sapienza. Sul cadavere della giovane - ritrovato in un’area boschiva in fondo a un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all’interno di un valigione -, sarà effettuata l’autopsia.