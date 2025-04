Firema, consegnate a Regione Lazio fideiussioni treni

trasporti

La "società" Titagarh Firema ha consegnato alla Regione Lazio le fideiussioni certificate (Performance Bond) necessarie alla prosecuzione della commessa per la fornitura dei 38 nuovi treni destinati alle linee Roma-Ostia e Roma-Viterbo. "Grazie all'impegno degli azionisti di Titagarh Firema e dei nostri partner finanziari abbiamo ottemperato alle richieste della Regione Lazio, consegnando le fideiussioni necessarie per la corretta prosecuzione della commessa relativa alla fornitura dei 38 treni destinati alle linee Roma-Ostia e Roma-Viterbo.

La priorità della nostra azienda ora è proseguire con la produzione dei treni, in particolare con il collaudo dei primi due convogli". E' quanto afferma in una nota Didier Pfleger, Cep di Firema Titagarh, a valle della consegna delle fideiussioni certificate (Performance Bond) per la fornitura di 38 nuovi treni destinati alle linee Roma Ostia e Roma Viterbo. "Le fideiussioni certificate garantiscono la solidita' finanziaria e assicurano l'impegno di Firema Titagarh nel rispettare gli impegni assunti con la Regione Lazio", conclude la nota dell'azienda.