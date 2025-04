Vicenza, lascia il finestrino aperto e si becca la multa da 42 euro: l'assurdo caso

01 aprile 2025 a

Un episodio curioso ha coinvolto un automobilista vicentino, sanzionato con una multa di 42 euro per aver lasciato leggermente abbassato il finestrino della sua auto in sosta. La vicenda, avvenuta a Vicenza nei pressi del santuario di Monte Berico, ha già fatto il giro dei social. L'automobilista aveva infatti parcheggiato regolarmente il proprio veicolo sulle strisce bianche, ma una pattuglia della polizia municipale ha rilevato che il finestrino anteriore sinistro era rimasto abbassato di circa dieci centimetri. Questa situazione è stata ritenuta una violazione del codice della strada, in particolare dell'articolo 158, che impone agli automobilisti di adottare le necessarie precauzioni per evitare incidenti e impedire l’uso del veicolo senza autorizzazione. Nel verbale rilasciato dagli agenti si legge che l’infrazione è stata contestata perché il conducente "sostava non adottando opportune cautele atte a impedire l’uso del veicolo senza consenso. Nella fattispecie lasciava il finestrino anteriore sinistro abbassato".

Secondo il codice della strada, lasciare un finestrino aperto potrebbe costituire un incentivo per eventuali malintenzionati, facilitando il furto dell’auto o di oggetti all’interno dell’abitacolo. La normativa prevede, per chi non rispetta questa regola, una sanzione amministrativa che varia da 42 a 173 euro per i veicoli a quattro ruote. In questo caso, l’automobilista ha ricevuto l’importo minimo previsto dalla legge.

Il conducente, pur non condividendo la motivazione della multa, ha scelto di non presentare ricorso e di pagare la sanzione. "Dal Diritto romano in poi, prima dell’applicazione della norma letterale avviene a discrezione del pubblico ufficiale l’applicazione della stessa secondo buonsenso. Dove può esserci buonsenso se viene messa una multa ad un’auto parcheggiata regolarmente sulle strisce bianche di fronte a un luogo di culto per un finestrino nemmeno spalancato, ma lasciato aperto, per dimenticanza, di qualche centimetro?", ha dichiarato l’uomo multato al Giornale di Vicenza. "Benché non trovi il senso della sanzione, ritengo che la polizia locale svolga un ruolo fondamentale per il vivere civile quotidiano della nostra città", la considerazione finale a chiudere una vicenda veramente particolare.