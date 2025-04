Davide Lacerenza, ricoverato d'urgenza il titolare della Gintoneria: "Sospetto ictus"

01 aprile 2025 a

a

a

Ricoverato d'urgenza Davide Lacerenza, il titolare della Gintoneria al centro dell'inchiesta sulla movida milanese. Avrebbe avuto un sospetto ictus questa notte e si trova ricoverato nel reparto di neurologia di un ospedale milanese. Il malore è avvenuto intorno alle 4 del mattino e il 60enne, ai domiciliari per l’inchiesta per droga e prostituzione sulla Gintoneria di Milano, è stato ricoverato intorno alle 11 dopo una serie di accertamenti in pronto soccorso.

Stefania Nobile arrestata, il vaffa di Wanna Marchi all'inviato del Tg3: "Vada via" | VIDEO

L’avvocato Liborio Cataliotti, che assiste l’imprenditore, ha già inoltrato alla gip Alessandra Di Fazio, un’istanza di detenzione domiciliare in ospedale a cui sono allegati i due certificati del pronto soccorso e il certificato di ricovero. Lacerenza sarebbe vigile ed è stato in grado di parlare con il suo legale. Il malore è stato classificato dai sanitari come problema "neurologico". Con lui era presente la fidanzata, Clotilde Conca. "Si parla di un piccolo problema neurologico - spiega all’Adnkronos il suo legale -. È vigile e ho avuto modo di parlargli al telefono. Ho già chiesto il trasferimento dei domiciliari in ospedale".