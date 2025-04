Il gioco degli infoibati, l'ultima vergogna social. Menia: "Indecente"

Christian Campigli 01 aprile 2025 a

Il gioco degli infoibati. No, non è un pesce d'aprile di pessimo gusto, ma una gift comparsa su Facebook, sulla pagina dedicata al maresciallo Tito. L'uomo che mise in atto e ordinò le persecuzioni e le uccisioni degli Italiani in Dalmazia, Istria e Venezia Giulia. Una presa in giro oscena, l'ennesima dimostrazione di come il tema delle Foibe sia ancora tutt'altro che un argomento condiviso. In pratica, si vedono degli uomini digitali precipitare dentro un enorme buco nero. Un evidente riferimento alle Foibe.

"Indecente, non ho altre parole - ha affermato il senatore di Fdi, Roberto Menia - Questa pagina è stata segnalata più volte. È piena di una vergognosa apologia delle bandiere slave. Una roba lurida. Perché nessuno interviene? Avrà nomi e cognomi chi gestisce quella pagina? Perché nessuno la chiude? Una pagina nata in prossimità del Giorno del Ricordo e che rappresenta un autentico sfregio per l'Italia e i suoi morti".