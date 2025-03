Terremoto Myanmar, la reazione dei social: i Paesi con il fiato sospeso

29 marzo 2025 a

Il bilancio delle vittime del terremoto in Myanmar è salito a 1.644 e 3.408 feriti. Lo ha comunicato la giunta militare al potere. Tuttavia si teme che gli effetti del sisma - una scossa di magnitudo 7.7 seguita da altre di minore entità - nel Paese tra i più poveri del sudest asiatico dove infiamma una guerra civile possano essere ancora più drammatici. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo. Un'analisi di Domenico Giordano per Arcadia fa sapere che sui social sono 100 milioni le interazioni raccolte online dalla keyword "terremoto", utilizzata nelle versioni inglese, cinese, thailandese e birmano, per monitorare le conversazioni digitali successive al sisma in Myanmar.

È la menzione in thailandese a raccogliere la fetta maggiore, oltre 70 milioni di interazioni. Tra le emoji più utilizzate ci sono le mani congiunte e la faccina che piange a dirotto. Sono 81 milioni su 100 le interazioni totali che sono state raccolte nell’area del sud est asiatico. In particolare, il 60,9% degli utenti che hanno scelto la rete per commentare la keyword "terremoto" nelle diverse lingue è composto da donne.