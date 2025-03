Sparatoria a Milano, cinese ferito in centro: i proiettili sfiorano la testa

26 marzo 2025 a

a

a

Un uomo è rimasto ferito in una sparatoria in centro città. È quanto accaduto nel corso della notte tra martedì e mercoledì in una delle zone della movida milanese. Secondo quanto appreso si tratterebbe di un cittadino cinese ferito a colpi di arma da fuoco. L’uomo ora si trova ricoverato in ospedale. Sconosciuto il movente. Le indagini sono affidate alla polizia.

Sparatoria in un panificio a Milano, il sospettato è il figlio del gestore

L’uomo di 42 anni cinese ferito a colpi d'arma da fuoco poco dopo la mezzanotte in corso Garibaldi a Milano è stato raggiunto da due proiettili che lo hanno colpito di striscio alla testa. Il 118 lo ha trasportato all’ospedale Niguarda, cosciente e non in pericolo di vita. Ai poliziotti ha riferito di essere stato aggredito da due sconosciuti per motivi a lui ignoti.