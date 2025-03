Superenalotto, guerra dei Roses sulla maxi-vincita: la ex chiede 44 milioni

25 marzo 2025 a

Una "guerra dei Roses" sulla maxivincita al Superenalotto. A renderla noto soino gli avvocati della moglie del vincitore di 88 milioni di euro alla Giustiniana, a Roma. Secondo quanto viene riportato dallo studio legale Francesco Di Giovanni di Roma, il fortunato giocatore - un 51enne di Napoli - è spostato con una donna di Rovigo di 45 anni, estetista a domicilio, senza avere figli. Da tempo la vivono "una situazione di crisi coniugale probabilmente legata al fatto che dal matrimonio non erano nati i figli e ad un tradimento dell'uomo scoperto grazie ad un investigatore privato assoldato dalla donna qualche mese fa", fa sapere lo studio legale.

Ebbene, pochi giorni fa la fortunata vincita al superenalotto dell'uomo in trasferta a Roma per uno scarico merci a Giustiniana (88 milioni di euro la vincita). "Già qualche mese fa" la donna "si è rivolta ai legali dello Studio per ottenere la separazione legale dal marito ed il mantenimento dovuto. La donna ha scoperto la vincita dell'uomo grazie ad alcuni messaggi inviati dallo stesso alla sorella dove annunciava la fortunatissima vincita. Stiamo predisponendo un ricorso per separazione giudiziale dei coniugi per chiedere, in relazione a quella super vincita, un mantenimento di cinquemila euro mensili, oppure, in alternativa, una liquidazione, una tantum, di 44 milioni di euro, ovvero la metà della vincita", fa sapere l'avvocato.

"La tesi è quella, più volte sposata dalla Cassazione, che le vincite delle lotterie e dei giochi nazionali (totocalcio, superenalotto, gratta e vinci, Lotteria Italia ecc.) rientrano nella comunione legale dei coniugi anche se la "giocata" è stata effettuata con il denaro personale di uno solo dei due. "Del resto nel caso in esame, la coppia aveva optato al momento del matrimonio per il regime della comunione legale in essere al momento della giocata e della vincita"", fanno sapere i legali.