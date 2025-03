Meteo, "tempo perturbato". Sottocorona: in quali zone le precipitazioni saranno forti

23 marzo 2025 a

L'instabilità continua a dominare il quadro meteorologico dell'Italia. Oggi, domenica 23 marzo, il tempo sarà ancora "perturbato in maniera forte" al Nord e "moderatamente" al Centro e al Sud, dove arriverà solamente "qualche pioggia". Parola di Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio di Omnibus ha diffuso le ultime previsioni meteo. Nessun cambio di passo atteso per domani, lunedì 24 marzo. La situazione, infatti, "rimarrà molto simile": il maltempo "arriverà a prendere un po' tutte le Regioni, in qualche zona in maniera più forte, in altre un po' meno".

Sottocorona e la fine di marzo: piogge e temperature sopra le medie

Deboli saranno in prevalenza "le piogge sulle zone del Centro. Al Sud, "fra parte della Puglia, Basilicata, Campania c'è una fascia di precipitazioni che potrebbero essere anche moderate o localmente forti", ha spiegato l'esperto. Sulle isole, invece, "piogge deboli". Nessun cambiamento è previsto per la giornata di martedì 25 marzo. Anzi, Sottocorona ha detto che "rimarrà tutto uguale". In altre parole, ci si aspettano "un Nord con piogge anche consistenti e un Sud con piogge deboli".

Giuliacci: nuova perturbazione e pioggia: ecco dove colpirà il maltempo

Per quanto riguarda le temperature minime di questa mattina, "sulle zone costiere del Centro-Sud si registrano ancora con valori superiori ai 10 gradi, sulle zone interne un po' meno", ha chiarito Sottocorona. Stando alla tendenza nelle prossime ore, ha concluso: "Troveremo delle temperature leggermente inferiori a quelle di oggi un po' ovunque, quindi un leggero calo diffuso, ma niente di marcato o drammatico data la stagione".