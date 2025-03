Papa Francesco sarà dimesso domani: cosa dicono i medici sul recupero della parola

22 marzo 2025 a

A distanza di più di un mese dal ricovero, Papa Francesco "è in dimissione". Domani, infatti, tornerà a Santa Marta. Lo hanno comunicato i medici del Policlinico Gemelli nel corso dell'ultimo punto stampa. Non solo. Il Pontefice "ha intenzione di affacciarsi al termine dell'Angelus di domani che verrà distribuito in forma scritta come nelle scorse settimane". Bergoglio, 88 anni, è stato ricoverato il 14 febbraio con una grave infezione respiratoria, che ha richiesto cure in evoluzione. Per settimane al decimo piano della struttura ospedaliera romana lo staff medico ha navigato a vista e oggi, con buone notizie da diffondere, ha reso noto che il Santo Padre in giornate critiche è anche stato "in pericolo di vita".

La sorpresa del Papa ai fedeli: vuole affacciarsi dal Gemelli per l'Angelus

Il Santo Padre "non è mai stato intubato. È sempre rimasto vigile, orientato e presente. Ovviamente, da parte di tutta l’équipe di medici che hanno seguito il Santo Padre qui al Gemelli, c’è la prescrizione di continuare parzialmente le terapie farmacologiche che dovrà ancora effettuare per molto tempo per via orale ed è molto importante la raccomandazione di un periodo di riposo in convalescenza per almeno due mesi", ha chiarito il professore Sergio Alfieri, che coordina il team di medici che ha preso in cura il Papa. Per Bergoglio le tempistiche sul recupero della parola "sono difficili da dire, però guardando i miglioramenti avvenuti il recupero è possibile in tempi brevi", ha riferito il dottor Luigi Carbone.

Papa Francesco domani torna a Santa Marta: convalescenza di almeno 2 mesi

I medici non si sono sbilanciati sul futuro, pur lasciando trapelare ottimismo. "Non abbiamo dato annunci ufficiali relativi al viaggio e come tutti gli appuntamenti, si vedrà in base ai miglioramenti che ci sono", ha detto il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni per rispondere a chi chiede se sia possibile il viaggio in Turchia che Papa Francesco più volte ha manifestato di voler fare a maggio. "Essendo una convalescenza, è difficile poter fare delle previsioni, speriamo di sì", ha detto il medico referente di Santa Marta Luigi Carbone. Il consiglio dello staff medico per Bergoglio è di "evitare grandi sforzi e incontri con gruppi".