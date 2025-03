Prezzi benzina, sorpresa al distributore: quanto costano i carburanti il 20 marzo

20 marzo 2025 a





Buone notizie per gli automobilisti sui prezzi dei carburanti di giovedì 20 marzo. Nonostante il lieve rimbalzo per le quotazioni dei prodotti raffinati, prosegue la discesa dei prezzi alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Ecco le medie dell’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy.

I dati elaborati dalla Staffetta vedono la benzina self service a 1,775 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,781, pompe bianche 1,763), diesel self service a 1,679 euro/litro (-4, compagnie 1,685, pompe bianche 1,667). Benzina servito a 1,918 euro/litro (-3, compagnie 1,963, pompe bianche 1,832), diesel servito a 1,822 euro/litro (-4, compagnie 1,867, pompe bianche 1,736).

Gpl servito a 0,739 euro/litro (invariato, compagnie 0,748, pompe bianche 0,728), metano servito a 1,521 euro/kg (invariato, compagnie 1,514, pompe bianche 1,527), Gnl 1,492 euro/kg (invariato, compagnie 1,505 euro/kg, pompe bianche 1,483 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,883 euro/litro (servito 2,143), gasolio self service 1,802 euro/litro (servito 2,068), Gpl 0,870 euro/litro, metano 1,553 euro/kg, Gnl 1,625 euro/kg.