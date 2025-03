Tony Effe indagato per una rissa con tre buttafuori in Costa Smeralda

19 marzo 2025 a

Rissa aggravata. È questa l'ipotesi di reato con cui la procura della Repubblica di Tempio Pausania, in provincia di Sassari, ha iscritto sul registro degli indagati Nicolò Rapisarda, meglio conosciuto come Tony Effe, il trapper romano che ha partecipato anche nell'ultima edizione del Festival di Sanremo. L'artista, secondo l'accusa, sarebbe stato coinvolto in una rissa davanti a una discoteca della Costa Smeralda il 18 agosto del 2023.

I partecipanti alla rissa, sempre secondo la procura, sarebbero stati in sei, tra cui un ultrà laziale e un pugile amico del trapper. La lite sarebbe scaturita dopo che tre buttafuori del locale (anche questi indagati per rissa - ndr) non li avrebbero fatti entrare. Tony Effe dovette ricorrere alle cure mediche in ospedale.