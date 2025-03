Chi l'ha visto, parla Andrea Sempio: "Garlasco? Sono innocente, andrà tutto bene"

19 marzo 2025 a

Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco, è stato indagato negli scorsi giorni per omicidio. E ora ha deciso di parlare a Chi l’ha visto? La Procura di Pavia, dopo una prima archiviazione, ha infatti riaperto le indagini sul trentasettenne per un delitto che ha già portato alla condanna in via definitiva a 16 anni di carcere per l’allora fidanzato Alberto Stasi. Ed è stato ordinato a Sempio di farsi prelevare un campione di Dna per delle comparazioni. Sempio però è tranquillo, almeno a parole nel colloquio con l’inviato del programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli: «Io sono innocente. Con questa storia non c’entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene. La famiglia Poggi crede in me, non hanno mai avuto dubbi. Con Marco mi sento ancora. Dal punto di vista legale mi sento tranquillo, mi sta pesando il punto di vista mediatico. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene».

Condannato "senza movente, arma e Dna", l'accusa dei legali di Stasi

«Andrea è più tranquillo. Passato un po’ il clamore mediatico, ha inquadrato la sua situazione e oggi la affronta con un animo diverso e più sereno, quello di chi non ha nulla da nascondere», aveva detto ieri Massimo Lovati, il legale del 37enne. Sempio, 19enne all’epoca dei fatti, dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia, ha preso un periodo di ferie, ma ora ha deciso di rientrare al lavoro. Anche perché - racconta l’avvocato Lovati - «la sensazione è che si vada per le lunghe, almeno 7-8 mesi» prima della conclusione delle indagini, aperte già due volte in passato su Sempio e in entrambi i casi archiviate.