Meteo, Sottocorona: "Molto sole" ma occhio alle temperature che vanno giù

18 marzo 2025 a

a

a

L'ondata di maltempo che ha investito l'Italia nel weekend sembra già in fase di arresto. "Sempre meno nuvole" affollano il cielo sulla Penisola e "continua il miglioramento". Parola di Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio di Omnibus ha diffuso le ultime previsioni meteo. Cambio di passo, quello anticipato dall'esperto, che sarà però accompagnato da "un sensibile abbassamento delle temperature, sia minime che massime". Per quanto riguarda la giornata di oggi, è attesa "qualche precipitazione, anche moderata, soltanto sulla parte dell'estremo nord-ovest e fra Sicilia e Calabria".

Sottocorona: "Temperature in calo ma...". Quando arriva il caldo primaverile

Le zone di sereno, visibili sulla carta mostrata, domani si allargheranno ulteriormente. "Segni di precipitazioni degne di questo nome, significative, non ce ne sono, prevale il cielo sereno o poco nuvoloso", ha spiegato Sottocorona. Giovedì, poi, un piccolo cambiamento: la giornata sarà "molto aperta, con il sole, ma qualche nuvola è in arrivo", ha precisato. Tornando alle temperature minime, si registra una loro diminuzione: "Come vedete, il colore verde chiaro indica temperature fra i 4 e i 5 gradi. La tendenza nelle prossime 24 ore indica la prevalenza di diminuzioni", ha concluso il meteorologo.