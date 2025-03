Garlasco, pure il legale di Sempio ha dubbi sulla condanna di Stasi: le frasi choc

17 marzo 2025 a

a

a

Anche l’avvocato di Andrea Sempio, nuovamente indagato per il delitto di Garlasco in cui ha perso la vita Chiara Poggi, ha dubbi sulla condanna di Alberto Stasi. «Ben vengano accertamenti e indagini a 360 gradi, sarebbe ora, speriamo che trovino chi veramente ha ucciso Chiara Poggi. Lo dico nonostante il mio ruolo che rivesto adesso e che risale al 2016. Ma l’omicidio efferato è del 2007 e mi ero già fatto un’idea. Ci sono stati 5 processi, è stato giudicato molto male, anche la condanna a 16 anni non convince, non è soddisfattiva anche per l’entità della pena, per un crimine così efferato», le parole a La Nazione di Massimo Lovati, difensore di Sempio.

Nuovo supertestimone su Garlasco: "Avevo delle cose da dire ma...". La Procura chiede riserbo a Le Iene

«Spero che trovino il vero colpevole – dice ancora l’avvocato Lovati – che non è assolutamente Andrea Sempio, ma che non è neanche Alberto Stasi, per quella che è la mia opinione personale. Per me quel materiale è incomparabile perché deteriorato – spiega il legale sugli ultimi sviluppi dell’indagine e sul nuovo test del Dna a cui è stato sottoposto Sempio – a che cosa vogliamo comparare il Dna? Quei reperti non ci sono più perché sottoposti ad accertamenti irripetibili: ci sono gli esiti, che hanno portato all’archiviazione nel 2017. Non è cambiato niente».