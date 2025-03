Garlasco, "Sempio ha parlato con Chiara?". La criminologa Anna Vagli e il giallo delle telefonate

Salvatore Martelli 16 marzo 2025 a

Potrebbero essere giorni decisivi per il caso di Chiara Poggi e il delitto di Garlasco. O forse no. Sentendo infatti il parere della criminologa e analisti comportamentale, Anna Vagli, l’esame del DNA di Andrea Sempio – qualora fosse dimostrato sia il suo quello ritrovato sotto le unghie della vittima – potrebbe non essere sufficiente per stabilire la verità sull’omicidio della giovane di Vigevano. “Il DNA è come il codice fiscale, ognuno ha il suo, è il nostro marchio di fabbrica. Ma può bastare veramente il DNA eventualmente sotto le unghie di Andrea Sempio per identificarlo come l'assassino di Chiara Poggi?”: se lo chiede l’esperta in una sua video intervista al Quotidiano Nazionale e, nonostante l’estrema importanza delle tracce genetiche – da sole – non potrebbero bastare ai fini processuali.

"Perché il colpevole è Alberto". La famiglia di Chiara e la pista Sempio

“Nell'ipotesi in cui il DNA rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi sarà attribuibile ad Andrea Sempio – spiega Vagli – dovrà essere circostanziato e cioè stabilire con certezza che è stato rilasciato nel corso dell'azione omicidiaria”. Nessuna certezza quindi che possa essere riscritta la storia processuale del delitto di Garlasco nel caso in cui il DNA ritrovato venga davvero attribuito a Sempio.

"Perplesso e dna insufficiente". L'ex Ris Garofano smonta la nuova indagine su Garlasco

Criminologa che ha poi ricordato l’ennesimo punto oscuro della vicenda. Una serie di telefonate sospette, arrivate al numero fisso di Chiara Poggi il 4, 7 e 8 agosto del 2007: “Perché strane? Perché quella del 7 e quella dell'8 agosto sarebbero state compiute quando Marco Poggi, l'amico di Andrea Sempio, era già in vacanza in Trentino con i genitori di Chiara. Con chi ha parlato Andrea Sempio? Le telefonate sono state brevissime, manciate di secondi”. “Ha parlato con Chiara? – si chiede infine la criminologa – Non lo sappiamo ancora. Sappiamo solo che Chiara in quel periodo non era andata con i genitori in Trentino proprio per stare vicino al fidanzato Alberto Stasi, che stava preparando la tesi per laurearsi in Bocconi”.