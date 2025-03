Genova, crolla una palma e travolge una donna di 58 anni

12 marzo 2025 a

Dramma a Genova. Una donna è morta dopo essere stata travolta da una palma in piazza Paolo da Novi, a Genova, nel quartiere della Foce. La vittima, 58 anni, è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione eseguiti dai sanitari. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, la Croce Bianca genovese, la polizia di stato e quella locale. Immediata anche la presenza del sindaco facente funzioni, Pietro Piciocchi, e della presidentessa del Municipio Medio Levante, Anna Palmieri: "È una tragedia - ha dichiarato all’Agi la seconda - sono qui con Aster (azienda manutenzioni e cura del verde del Comune di Genova) e non ho parole. Era una palma monitorata, ma come Municipio non possiamo fare nulla: siamo nelle mani di Aster e ci fidiamo".