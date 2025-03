Meteo, occhio al maltempo. Sottocorona: "La giornata più pesante"

11 marzo 2025 a

Piogge sull'Italia nelle ultime ore, ma cosa ci aspetta per le previsioni meteo di martedì 11 marzo. Parliamo di "una serie di impulsi, perché chiamarle perturbazioni è troppo", spiega Paolo Sottocorona al Tg La7. Parliamo di mini-perturbazioni, con impulsi piovosi in arrivo e altri in partenza. Martedì 11 marzo abbiamo una "pausa sulle zone di nord-est, sulle zone del centro, anche su quelle di nord-ovest, dove però in serata ritornano le piogge", spiega il meteorologo. Qualche pioggia bagna il sud.

Mercoledì 12 marzo è "la giornata più pesante", perché è coinvolto "tutto il nord, tutto il centro e parte del sud, con fenomeni estesi e localmente intensi". Insomma, "qui il maltempo c'è tutto", sintetizza l'esperto, "qualcosa arriva anche al sud, ma attenuato, un po' sul versante tirrenico".

Giovedì 13 marzo "si attenua questo maltempo su molte zone". Il risultato è che "le piogge forti diventano piogge moderate, come al centro. Qualche fenomeno intenso ancora è presente al nord, in Liguria". Quanto durerà? "Non è una situazione che si risolve in tempi brevi", chiosa l'esperto che, sul fronte delle temperature, spiega che le minime restano piuttosto elevate.