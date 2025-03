Papa Francesco, come sta? Per il ritorno a Santa Marta "è presto". Mangia "cibi solidi"

10 marzo 2025 a

Trapela cauto ottimismo dal Policlinico Gemelli, dove ormai dal lontano 14 febbraio è ricoverato Papa Francesco. Come riferito dalla Santa Sede nell'ultimo bollettino diramato, le condizioni di Bergoglio risultano in "lieve miglioramento" ma il quadro clinico resta "complesso" e la prognosi "riservata". È infatti ancora troppo "presto" per parlare di eventuali dimissioni del Pontefice dalla struttura ospedaliera e di un successivo ritorno a Santa Marta. Lo fanno sapere fonti vaticane, ricordando che bisogna prima attendere che lo staff medico reputi la situazione meno a rischio. Le stesse fonti, poi, non escludono che, in caso di stabilità e di assenza di nuove crisi, gli aggiornamenti possano essere diffusi con l'intervallo di un giorno come avvenuto da venerdì.

Della polmonite non si sente più parlare, ma, come scritto oggi da Il Tempo, si attende la prossima tac. Con i risultati alla mano, i medici potranno comprendere se sia regredita o meno. Quanto alla dieta di Papa Francesco, dal Vaticano riferiscono che è stata tarata in base al quadro clinico di Bergoglio e che, però, "comprende anche cibi solidi". Un'informazione, questa, che si spera contribuisca a placare la macchina impazzita di ipotesi e di supposizioni che, già ripetute volte, ha fatto circolare tesi poco aderenti alla realtà. Proseguono invece senza eccezioni le preghiere per il Pontefice. Questa sera, per esempio, verrà trasmessa in diretta alle ore 18 dall’Aula Paolo VI in Vaticano la preghiera del Rosario guidata dal cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita.