Bimba Acerra, scatta la denuncia del medico legale: "Intervista mai fatta"

Sono ancora molti gli interrogativi sul caso di Acerra, dove Giulia Loffredo, una bimba di nove mesi, è morta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio presumibilmente morsa dal pitbull che si trovava in casa con lei e con il padre Vincenzo Loffredo. Secondo le ricostruzioni dell'accaduto avanzate finora, l'uomo, indagato per omicidio colposo e per omessa custodia dei cani (oltre all'animale già ricordato, era presente nell'abitazione anche un meticcio), sarebbe caduto in un sonno profondo vicino alla figlia dopo aver fumato Cannabis. Se la penultima informazione riguardava il pigiamino insanguinato della piccola, che sarebbe stato ritrovato dalla polizia in un sacchetto dell'immondizia e che farebbe pensare che Giulia sia stata cambiata prima di essere portata al pronto soccorso, ora a rendere ancora più opaca la storia è un'intervista al medico legale incaricato di effettuare l'autopsia sulla salma della bambina, andata in onda in tv ma mai rilasciata dal professionista.

Una denuncia-querela, in merito a dichiarazioni trasmesse in tv (e poi rilanciate sul web con video presto diventati virali) ma mai concesse, è stata infatti presentata alla Procura di Napoli dal medico legale Maurizio Saliva, incaricato dalla Procura di Nola di effettuare l'autopsia sulla salma della bimba di Acerra. Come si legge sul sito dell'Ansa, nel documento depositato dall'avvocato Maurizio Capozzo, il professionista sottolinea di essersi astenuto dal rilasciare dichiarazioni ai media, nel rispetto degli obblighi di riservatezza relativi al segreto istruttorio in vigore quando sono in corso indagini preliminari, e di non essere mai entrato in contatto con il giornalista o l'emittente in questione. Una vicenda, questa, che è finita al centro dell'attenzione mediatica e che, come ha detto il procuratore di Nola Marco Del Gaudio, ha scatenato anche la macchina delle fake news, a volte "prodotte con l'intelligenza artificiale".