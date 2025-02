Bimba uccisa dal pitbull, il papà conferma la sua versione. Il legale: "Casa ripulita"

20 febbraio 2025 a

Si continua a vagliare ogni elemento possibile per ricostruire ciò che è accaduto nella notte tra sabato e domenica nell’abitazione di Acerra in cui ha perso la vita Giulia, una bambina di nove mesi che è stata presumibilmente uccisa dal pitbull che viveva nell’appartamento con lei, i suoi genitori e un altro cane. Il padre della piccola, che resta l'unico indagato per omicidio colposo dalla Procura di Nola, ha confermato il racconto fornito subito dopo i fatti. Il 25enne, che è risultato positivo all’hashish, ha ribadito infatti di essersi addormentato accanto alla bambina sul letto, di non aver sentito nulla e di aver trovato la figlia a terra riversa in una pozza di sangue solamente al suo risveglio.

Sarebbero state quindi le evidenti ferite alla testa, al volto e agli arti a fargli comprendere l'accaduto. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l'appartamento dove la piccola viveva con i suoi giovani genitori sarebbe stato ripulito. A confermarlo è stato Luigi Montano, l'avvocato del padre della piccola. "Non so chi ha ripulito, ma i familiari mi dicono che l'immobile è stato posto sotto sequestro alle ore 8 di domenica mattina. Io presumo che sia stato ripulito", ha raccontato il legale, sottolineando che a farlo non può essere stato il suo assistito. "Non poteva ripulire l'appartamento perché dalle 4.30 di notte fino alle 7 siamo stati al Commissariato di Acerra per l'interrogatorio", ha dichiarato.

L'avvocato Montano ha però confermato che l'abitazione è stata trovata senza tracce di sangue. Intanto, stamattina, all’interno del duomo di Acerra sono stati celebrati in forma privata i funerali della bimba. Porte chiuse e solo la presenza di familiari stretti e amici all’interno della chiesa, dove la piccola era stata battezzata nei mesi scorsi. "Ripartite dal vostro amore che vi aveva donato questa meravigliosa bambina che ora si trova sotto il manto della Vergine", ha detto don Gustavo Arbellino, vice parroco della Cattedrale di Acerra, che ha celebrato i funerali.