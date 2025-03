Quarto Grado, l'appello del marito di Liliana Resinovich: ecco chi devono sentire

Salvatore Martelli 08 marzo 2025 a

a

a

“Io, fossi in te, temerei di finire arrestato” Gianluigi Nuzzi avverte Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, la 63enne ritrovata senza vita nel parco di San Giovanni a Trieste, dove un tempo sorgeva l'ex ospedale psichiatrico. Ospite di Quarto Grado su Rete 4, Visintin ha analizzato con il giornalista Mediaset le ultime novità emerse dalla super perizia. Liliana sarebbe stata uccisa il giorno della sua scomparsa nel dicembre del 2021 e il suo corpo sarebbe rimasto nel parco dell’ex ospedale psichiatrico fino al suo ritrovamento avvenuto nel gennaio dell’anno successivo. “C’hai messo la faccia, vuoi la verità. Temi di finire indagato? – chiede il conduttore – Io fossi in te temerei di finire arrestato, da colpevole o da innocente”.

Resinovich, super perizia ribalta tutto: "Omicidio", e spuntano le tracce genetiche

Visintin non ha paura di nulla e la sua risposta ai dubbi del giornalista è lampante. “Stai dicendo cose grandi. Io sono tranquillo se mi arriva un avviso di garanzia, per carità è dovuto a quello che sta emergendo – spiega il marito di Liliana – ci sono altre persone coinvolte. Io vorrei che tutte le persone che hanno ruotato intorno alla storia di Liliana venissero sentite, venissero interrogate”. Nel corso della trasmissione viene poi mostrata una dichiarazione di Claudio Sterpin che allarga i dubbi sulla posizione del marito. L’uomo, “l’amico speciale di Lilly” com’è stato soprannominato dai giornali, fa accuse gravissime.

I 23 giorni del Papa: in ospedale già più a lungo di Wojtyla dopo Agca

“Il marito si è contraddetto talmente tante – spiega – Senza Liliana lui era rovinato. Anche se aveva i soldi da poter spendere, non poteva spenderli perché non poteva dimostrare di avere soldi non avendo fatto niente nella vita”. E ancora: “Era Liliana la cassa – ribatte – Esiste un programma telefonico che mette in comunicazione due telefoni. E non è escluso che lui sentiva cosa noi ci parlavamo, perché lui sapeva troppe cose di noi”. Parole che non sono affatto piaciute a Visintin che nella sua risposta è stato durissimo: “Come permetti di far parlare questo signore che fino adesso ha detto mille cose – sottolinea – Fammi un favore, quando fai parlare questo signore me lo dici e io me ne vado fuori”.