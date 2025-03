Il Tempo delle donne, la pilota di elicotteri: "Sempre più numerose nell'Arma"

Sullo stesso argomento: Il Tempo delle Donne: un inno al femminile contro tutti i conformismi

Augusto Parboni 08 marzo 2025

Piloti di elicotteri e aerei, guidano carri armati, lavorano a bordo di sommergibili, controllano il territorio, sono responsabili di importanti porti italiani. Sono solo alcuni dei ruoli che ricoprono oggi le donne che lavorano nell'Arma dei carabinieri. Gli incarichi, nel corso della carriera militare, sono garantiti dalle Forze Armate alle donne allo stesso modo degli uomini, con identici incarichi. A raccontare la vita in divisa è il maresciallo Sara Battistini, pilota di elicotteri dei carabinieri, 39 anni, sposata e con due figli.

Maresciallo, nell’Arma non ci sono più differenze tra i ruoli che svolgono le donne e quelli che portano avanti gli uomini?

«Assolutamente no. Per quanto riguarda le professionalità operative, infatti, il livello raggiunto dalle donne è paritetico a quello dei colleghi di sesso maschile».

Quando ha scelto di diventare un pilota di elicotteri dell’Arma?

«È una scelta che ho preso quando sono entrata nelle Forze Armate. Ho sempre avuto la passione per il volo. Prima di salire su un elicottero dobbiamo seguire un corso di nove mesi molto duro, c’è una selezione e si affrontano prove anche fisiche».

Crede che le donne siano ancora poche?

«Sì. Su 108 mila carabinieri il personale femminile si attesta su circa ottomila unità. Non si può dire concluso il processo della piena e completa integrazione del personale femminile, ma il modello di reclutamento italiano è tra i più avanzati del mondo per quanto riguarda le pari opportunità. Ma siamo sempre più numerose».

Quindi nell’Arma non ci sono più differenze da 25 anni tra un militare uomo e uno donna.

«Non c’è più un gender gap, le possibilità di carriera sono uguali».

La passione per il volo l’ha trasmessa anche ai suoi due figli?

«Si. Loro, che hanno quattro e sette anni, già li ho portati a vedere gli elicotteri, me ne parlano spes- so. È bello condividere la propria passione con la famiglia. A casa abbiamo anche diversi giochi con gli elicotteri».

Quali sono alcune delle attività che svolge quando si alza in volo?

«Innanzitutto nell’elicottero sono sempre presenti due piloti e uno specialista, che cambia in base alla missione che dobbiamo affrontare. Spesso siamo di supporto ai Comandi territoriali, alle operazioni Interforze, ma anche alla Protezione civile per lo spegnimento degli incendi».

In quali compiti invece la donna è più richiesta rispetto agli uomini?

«Il personale militare femminile è sempre più richiesto per ricoprire incarichi di osservatori e ufficiali di staff nelle missioni a guida Nazioni Unite. Ciò in quanto le donne militari, in alcuni contesti operativi in cui la popolazione femminile locale è particolarmente esposta a violazioni dei diritti umani, rappresentano uno strumento importante per lo sviluppo della missione».