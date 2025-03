Papa Francesco, dimissioni e conclave? Cosa trapela, parla il cardinale De Donatis

Francesco Fredella 07 marzo 2025 a

"Dimissioni del Papa? Ha sempre la battuta pronta su queste questioni, non farei nessuna previsione. Lasciamo a chi guida la storia, al Signore, quali devono essere le linee del futuro". Così il cardinale Angelo De Donatis, per sette anni vicario di Roma, si è espresso in un'intervista a Rtl102.5. "La testimonianza va fatta con la vita più che con le parole, il Papa in questo momento sta evangelizzando e testimoniando qualcosa di veramente profondo: l'offerta della vita per la pace, perché le guerre cessino e per la buona riuscita del Giubileo", ha detto. "Con il Papa un rapporto di verità e schiettezza. Mi ha sempre detto di non perdere l'ironia", ha continuato il cardinale. E sul prossimo Conclave: "Può essere eletto un cardinale che ha superato gli 80 anni, ma non è in Conclave: un'esperienza di chiesa molto forte", ha aggiunto.